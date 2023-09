Kicillof a Galli: «Sino me va a esperar en Olavarría, tiene mi Whatsapp»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof estuvo en Olavarría este martes. Entregó una ambulancia en el Hospital, recorrió la obra del CECO III y ahí habló con la prensa. El gobernador no dejó de referirse al reclamo por deudas de la provincia a municipios que llevan adelante Intendentes de Juntos, entre ellos, Ezequiel Galli. El gobernador lamentó que Galli haya viajado este martes a La Plata. «Yo pensé que si tenía que pedirme aprovecharía que viene a Olavarría, justo se fue a La Plata», expresó. Ezequiel Galli en La Plata: «el déficit tiene que ver con la deuda que tiene la provincia con el Municipio» Tras esto le dijo a Galli: «sino me va a esperar en Olavarría, tiene mi Whatsapp». Kicillof sostuvo, respecto de las deudas, que parecen «chiquilinadas» dado que la Provincia está cumpliendo con los compromisos y por ejemplo comparó la deuda de IOMA con la inversión de más de 70 millones que significó la ambulancia y otros insumos que este martes se entregaron en la ciudad. Fuerte inversión en el Hospital: Axel Kicillof entregó una ambulancia e importante equipamiento Aclarando en varios momentos que no quería polemizar, le dijo a los Intendentes: «todo el mundo se da cuenta que se quejan de llenos».

Tras esas frases habló del atraso que Galli, y otros Intendentes de Juntos, denuncian respecto del Plan Municipios a la Obra: «se entregó el anticipo en tiempo récord, en general en las obras que realizan los municipios financia el municipio y después cuando tienen todos los papeles, reintegra la provincia a medida que son los avances de obra. Yo no tengo problemas si tenemos algún atraso, tenemos 135 municipios, tenemos miles y miles de obras, puede haber un atrasado. No quiero refutar al Intendente, lo que si le digo que en los cuatro años de nuestro gobierno, hubo 57 mil millones de pesos de lo que era el Fondo de Infraestructura Municipal (hoy Municipios a la obra). Nunca se contempló tanto. Son obras que ejecutan los municipios y financia la provincia, hay mucho de lo que se está haciendo acá en Olavarría que se hizo con plata de la provincia, no quiero acusar, pero dudo que eso se reconozca de esa manera. Es plata para obras que pone la provincia. Si hubo algún atraso y se hicieron todos los papeles vamos a hacer que se pague lo antes posible, me parece una chiquilinada a esta altura. Estamos a una mes de las elecciones que se quejan de llenos, siempre tuvieron la mejor predisposición de la provincia».

Tras eso calificó a la deuda del IOMA, que también demanda el municipio, como «chiquita» y aseguró tras entregar una ambulancia en el Hospital, «ni agradecen esto y reclaman por lo que falta, cuando hay más que nunca. No están en entidad de reclamar estas cuestiones».

«Hagan lo que tienen que hacer, hagan las obras y dedíquense a las obras», fue el mensaje final a los Intendentes.

