Cuenta DNI: anuncian un inesperado beneficio

La billetera digital Cuenta DNI mantendrá un esquema de promociones que permite ahorrar en compras del día a día en la provincia de Buenos Aires durante abril de 2026, con un fuerte enfoque en supermercados y reintegros que se aplican pagando directamente con la app en comercios adheridos.

Entre las novedades del mes aparece un cambio relevante en supermercados: ahora hay beneficios activos de lunes a domingo según la cadena, lo que permite organizar mejor las compras y aprovechar descuentos durante toda la semana.

Además continúan vigentes promociones en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, universidades, farmacias, librerías y marcas destacadas, con topes semanales o mensuales según el rubro.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en supermercados durante abril 2026

Día : 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense : 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana (desde $30.000 de consumo). Participan cadenas como 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco, Super Güemes y Super Sofía.

: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana (desde $30.000 de consumo). Participan cadenas como 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco, Super Güemes y Super Sofía. Nini Mayorista : 15% de descuento los martes, con tope de $20.000 por día y por persona.

: 15% de descuento los martes, con tope de $20.000 por día y por persona. Carrefour : 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Toledo : 15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

: 15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Supermercados Josimar : 15% de descuento los miércoles, con tope de $6.000 por semana.

: 15% de descuento los miércoles, con tope de $6.000 por semana. Chango Más : 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro. La Anónima : 10% de descuento semanal, con tope de $5.000 por semana (compra mínima de $25.000).

: 10% de descuento semanal, con tope de $5.000 por semana (compra mínima de $25.000). Jubilados y pensionados: 5% adicional en supermercados para quienes cobren haberes a través del Banco Provincia.

Este esquema distribuido por cadena permite aprovechar promociones prácticamente todos los días, algo que amplía las posibilidades de ahorro en compras habituales.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026