Excelente niveles de ocupación en Miramar durante el primer mes del año

En una charla con Alejandro Frezzia, Secretario de Turismo de Miramar, dijo que “la ciudad de Miramar, registró un promedio general del 85% de ocupación hotelera durante el primer mes del año, con picos en la segunda quincena que tocaron el 100%. Se advirtió también un incremento en los fines de semana, sobre todo cuando acompañó el clima.»

El funcionario municipal explicó, «esto incluye cabañas, apart hoteles, hoteles de 1,2 y 3 estrellas y departamentos privados. En nuestro análisis hemos advertido que aquellos propietarios que viajaron a Brasil, alquilaron sus propiedades. Esto no aparece en las listas oficiales y por esa razón sin dudarlo puedo decir que hemos tenido una altísima ocupación. El balance que se realizó por parte de la Municipalidad fue altamente positivo. El promedio comenzó en noviembre y los primeros días de diciembre hasta las fiestas que llegamos a un 70% de ocupación. Por su parte todos estuvieron manteniendo un alto nivel de satisfacción. Las estadísticas generales nos ponen en una posición muy buena. Se notó en las calles, sobre todo en los balnearios sobre los sectores públicos, ahí había muchísimo turismo.«

El titular del área de Turismo de Miramar agregó, «en nuestras consultas personalizadas, averiguamos otro dato interesante para tener en cuenta: el consumo no cayó en cuanto a al gasto total sino en cuanto a la cantidad. Por dar un ejemplo, una familia que vino el año pasado en lugar de comer dos pizzas comió una sola y una faina. Hay menos consumo en pesos pero no en cubiertos. Yo con los gastronómicos que he hablado me aseguraron que todos mantuvieron el nivel de clientes de la temporada pasada pero no el mismo nivel de gasto de cada uno de ellos. Por ahí sacrificaron el postre. Otro tipo de comercios si bajó un poco como indumentaria o souvenirs o sea ha caído el consumo pero, en líneas generales, digamos que las costumbres se mantuvieron. Otro dato que notaron es que la llegada de nuevos turistas a nuestras costas se incrementó en un promedio del 15 % y eso es muy bueno. Gente que llegó a Miramar por primera vez lo cual nos pone muy contentos porque significa que ha servido la política conjunta entre el Ente Mixto de Turismo y la Secretaría de Turismo que llevamos a cabo en la previa de la temporada y durante enero”.

Febrero aún es una incógnita para casi todos los municipios turísticos de la Costa Atlántica. Arrancó muy suave pero, según el boca a boca del sector privado, hay muchas reservas para los fines de semana y se espera una excelente afluencia de público para Carnavales que este año cae 3 y 4 de marzo, lunes y martes, con lo cual se viene un súper feriado antes de iniciar formalmente el año laboral.