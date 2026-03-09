Provincia cruzó a La Libertad Avanza por las tasas municipales y pidió a sus concejales “que dejen de mentir”

En medio de la discusión impulsada por La Libertad Avanza para reducir o eliminar tasas municipales en distintos distritos bonaerenses, el gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a cuestionar la iniciativa y defendió el sistema tributario local. Desde la administración de Axel Kicillof aseguraron que se trata de una “operación de distracción” que no aborda los verdaderos problemas de la producción.

La respuesta provincial llegó luego de que el espacio libertario anunciara que impulsará más de cien proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas municipales. En ese marco, en Olavarría los concejales de La Libertad Avanza ya informaron que se sumaron a esta iniciativa, que busca avanzar con planteos similares en distintos municipios de la provincia.

Quien encabezó la respuesta del gobierno bonaerense fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien durante una conferencia de prensa rechazó los argumentos libertarios y aseguró que la incidencia de las tasas municipales en la estructura impositiva es mínima.

“Es una mentira que el problema de la competitividad de la productividad en Argentina tiene que ver con las tasas municipales”, afirmó el funcionario.

Bianco sostuvo que el planteo libertario parte de la idea de que las dificultades que enfrentan comercios, industrias y el sector agropecuario se deben a una supuesta presión excesiva de tasas locales. Sin embargo, aseguró que ese diagnóstico no se sostiene con datos.

“Le pedimos a los concejales de La Libertad Avanza que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción y que se pongan a trabajar”, agregó.

Para respaldar su postura, el ministro citó un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que analizó el impacto de los distintos tributos sobre la renta agrícola. Según ese informe, las tasas municipales representan apenas el 0,7% de la carga impositiva total.

De acuerdo con esos datos, el 5,7% corresponde a impuestos provinciales y el 93,6% restante a tributos nacionales. “Mayormente son impuestos nacionales no coparticipables, es decir que la recaudación se la queda Milei”, sostuvo Bianco en referencia al presidente Javier Milei.

El funcionario también mencionó un estudio de la Universidad Nacional de La Plata que indica que las tasas municipales representan alrededor del 0,9% en las cadenas productivas.

Por otra parte, advirtió que los proyectos impulsados por el armador libertario Sebastián Pareja implican un avance sobre la autonomía de los municipios, ya que la definición de tasas forma parte de las atribuciones propias de los gobiernos locales.

“Lo que pedimos a los concejales y legisladores es que trabajen en proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción y el empleo, no destruirlos”, afirmó.

Finalmente, Bianco atribuyó las dificultades de la actividad productiva a factores macroeconómicos vinculados con la política económica del Gobierno nacional, entre ellos la apreciación cambiaria, la apertura de importaciones y la caída del consumo interno.

“Las verdaderas causas son las políticas económicas que no favorecen la producción: la apertura importadora, la apreciación cambiaria, la destrucción del mercado interno y la caída de los ingresos de la población”, concluyó.