Azul: La Escuela Técnica «Vicente Pereda» celebró su centenario con un acto que reunió a la comunidad

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°2 «Vicente Pereda» celebró este fin de semana su centenario con un acto que convocó a docentes, exalumnos, autoridades y referentes de la comunidad educativa local.

El festejo puso en valor la historia de una institución que durante cien años formó a generaciones de jóvenes en oficios y carreras técnicas.

El «Indu», como se la conoce popularmente, sigue siendo una pieza clave en la formación técnica de quienes buscan insertarse en el mundo productivo.

En el marco del acto, la directora Verónica Balderrama, junto a referentes políticos presentes en la celebración, subrayaron la necesidad de defender la educación pública y, en particular, la educación técnica, en un contexto en que desde el Gobierno nacional se aplican políticas que, según los presentes, desfinancian sus programas.

El centenario de la EEST N°2 se suma a los logros de la educación pública argentina, que pese a las dificultades históricas sigue siendo, para muchos, una vía insustituible de acceso a derechos fundamentales y al desarrollo profesional.