Fútbol juvenil: San Martín cayó goleado ante Balonpié en la segunda fecha de la UDR

Los de Bolívar se impusieron con autoridad en ambas categorías y dejaron una diferencia contundente en el marcador.

Foto: @claubegunza_

Este domingo se disputó una nueva jornada del torneo Juvenil de la Unión Deportiva Regional, con San Martín como local recibiendo a Balonpié de Bolívar.

En la categoría Sub 12, los visitantes se impusieron por 8 a 0, mientras que en la Sub 14 la diferencia también fue amplia: 5 a 0 en favor del conjunto bolivarense.

La segunda fecha del certamen cerrará este lunes con el clásico entre Racing y Estudiantes.