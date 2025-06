Azul: Olavarrienses participan de la protesta reclamando la construcción de la Autovía en ruta 3

La manifestación fue organizada por vecinos autoconvocados como Fernando Sottile y Mario Ibarra, reconocidos impulsores del reclamo por la autovía, junto a representantes de la organización Estrellas Amarillas como Marcelo Lobrundo y Eduardo Zarriello de la ciudad de Azul.

Pusieron el foco en las consecuencias trágicas de la falta de infraestructura vial, acompañados por familiares de víctimas de siniestros fatales ocurridos en esta ruta.

Un grupo de vecinos de la ciudad de Olavarría acompañan el reclamo de reparación o construcción de la autovía de la Ruta Nacional 3, en la ciudad de Azul.

En el acto se escucharon varios testimonios de esta lucha que lleva 11 años y que se reinicio ante el abandono de la autovía que estaba en construcción y la falta total de mantenimiento por parte del gobierno nacional.

Eduardo, uno de los vecinos señaló que, «retomaron esta lucha incondicional que tenemos todos. Quiero agradecer la presencia de vecinos de San Cayetano, de vecinos de Olavarría, de vecinos de Laprida. muchas gracias a todos.»

«Esta lucha la tenemos que seguir haciendo, porque esta ruta no da para más. Esta ruta está destrozada. En el tiempo que no se pueda, hasta que se haga la autovía, vamos a pedir que se arregle. Pero que se arregle bien, no que se empache y se rompa al poco tiempo.»

«Gracias a todos por venir.

«Nosotros lo que pedimos que se arregle, por lo menos que se señalice, porque los carriles no sabés por dónde vas en la ruta. Es un peligro. Lo que nosotros tenemos que pedir es que se haga la autovía. Ese es el fin de nosotros. Que no haya más muertos. Que no cambiemos muertos por la autovía. Porque es así el asunto. Nosotros, como dicen los muchachos, vamos a seguir remando por la autovía. Tenemos adhesiones también que queremos agradecer al intendente de las Flores y a la Unión de Usuarios Viales.

Entre otras adhesiones se leyó la de la La Unión de Usuarios Viales y otras asociaciones que destacaron que, «la infraestructura vial nacional demanda la autorización de una política de estado de integración territorial y de institución permanente para lograr las metas de desarrollo y de seguridad.»

» De la región, sobre todo mucho de la barría, y de la plata. O sea que llegamos a distintos funcionarios que se empezaron a mover nuevamente por el tema este que nos están llamando.

«Nosotros ahora vamos a ir por dos caminos. Como la obra pública está parada, nosotros hay dos temas sobre la Ruta 3 que vamos a tratar de estar presentes como podamos. Uno es la audiencia pública que va a estar presente el 11 de junio ahora en Monte. Ahí se va a hablar sobre la privatización de la Ruta 3.»

Por otro lado vecinos de nuestra ciudad como Gustavo Spaltro de Estrellas Amarillas Olavarría como Mariela Zabaleta llevaron la voz de los vecinos de Olavarría que adhieren al reclamo.

El encuentro se realizó este domingo por la tarde, alrededor de las 15.30 horas, un grupo de vecinos se concentró en la rotonda de acceso a Azul, sobre la Ruta Nacional N° 3, para exigir nuevamente la construcción de la autovía y la urgente reparación de la traza actual, cuya peligrosidad se cobra numerosas vidas.



