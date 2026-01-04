Bolívar: Una dirigente cercana a César Pacho asumirá la jefatura de ANSES en Bolívar

Fuente y foto: Presente Noticias

Se confirmó quién será la nueva responsable de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES Bolívar tras la salida de Jorge García, quien dejó el cargo días atrás.

La conducción quedará en manos de Claudia Leticia Herrero Valtuille, dirigente con estrecho vínculo político con el concejal de La Libertad Avanza, César Pacho.

La designación marca un cambio de conducción en la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Herrero Valtuille trabaja desde hace varios años junto a Pacho y forma parte de su espacio político. De hecho, cuando el actual concejal se desvinculó del Comité Radical, ella lo acompañó en ese alejamiento.

La nueva jefa de ANSES Bolívar cuenta con un recorrido militante previo dentro del radicalismo. En 2021 integró el Partido del Diálogo, espacio liderado por Emilio Monzó, y formó parte de la lista de Juntos–UCR en Bolívar, que tuvo como candidato principal a Luciano Carballo Laveglia.

Además de su actividad política, Herrero Valtuille preside la agrupación española Castilla y León, lo que suma un perfil vinculado a la representación institucional y comunitaria.

La salida de Jorge García y el desembarco de una dirigente del entorno de César Pacho se da en un contexto de reconfiguración política a nivel local y nacional, con impacto directo en organismos descentralizados como ANSES.