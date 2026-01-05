La pileta del Club El Fortín celebra 45 años de historia y encuentro comunitario

El Club Social y Deportivo El Fortín se prepara para celebrar un nuevo aniversario de uno de sus espacios más emblemáticos. El próximo sábado, la pileta de la institución cumplirá 45 años, consolidándose como un verdadero símbolo de los veranos para socios, familias y vecinos del Barrio Luján.

A lo largo de más de cuatro décadas, este espejo de agua formó parte de la historia y la identidad del club, convirtiéndose en un punto de encuentro para distintas generaciones. Chicos, jóvenes y adultos encontraron allí un lugar de recreación, integración y pertenencia, que trascendió lo deportivo para transformarse en un espacio social clave dentro de la comunidad.

En el marco de este aniversario, desde la institución organizaron un festejo especial que se realizará el sábado a partir de las 20 horas en las instalaciones del club. La jornada contará con servicio de cantina y la presentación de bandas en vivo, en una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.

Desde el Club El Fortín invitaron a socios y vecinos a sumarse a la celebración, que busca rendir homenaje a 45 años de historia de uno de los sectores más representativos y queridos de la institución.