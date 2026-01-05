Arranca la venta de plateas para las tres noches del 22º Festival Nacional de Doma y Folclore

La comisión organizadora del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría anunció que a partir de este lunes 5 de enero de 2026 se pondrán a la venta las plateas para la 22ª edición del tradicional evento.

Las ubicaciones tendrán validez para las tres noches del festival, permitiendo al público asegurar su lugar para disfrutar tanto de las jineteadas como de los espectáculos musicales que formarán parte de la grilla artística.

Detalles de la venta

Según se informó, la venta se realizará de manera presencial desde las 7:00 horas en la oficina del festival. El valor de la platea será de 25.000 pesos, y la ubicación adquirida podrá utilizarse durante las tres jornadas del evento.

Desde la organización remarcaron un requisito excluyente: para poder adquirir la platea es obligatorio contar previamente con la rifa del Festival. Sin la presentación de la misma, no se podrá concretar la reserva de la silla.

Punto de venta

La comercialización se llevará a cabo exclusivamente en el siguiente lugar:

Oficina del Festival

Galería Vicente López – Local 9

Vicente López 2865, Olavarría

Desde la comisión organizadora recomendaron concurrir con antelación, ya que suele registrarse una importante demanda durante las primeras horas, especialmente para las ubicaciones más cercanas al escenario y al campo de jineteada.

El Festival Nacional de Doma y Folclore es uno de los eventos más convocantes de Olavarría y la región, y cada año reúne a miles de personas en torno a las tradiciones y la música popular argentina.