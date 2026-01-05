La OEA convoca a su Consejo Permanente para analizar la situación en Venezuela

A través de un comunicado, el organismo continental convocó a una reunión extraordinaria para este martes 6 de enero en su sede de Washington.

(NA) – La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a su Consejo Permanente a una reunión extraordinaria, para analizar la situación de Venezuela, tras la incursión militar estadounidense que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

La reunión, anunciada a través de un comunicado para el martes 6 de enero en la sede de Washington, fue convocada, por la presidencia del máximo órgano de la OEA, actualmente en manos de Colombia.

«El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una reunión extraordinaria el martes 6 de enero a las 10:00 (15:00 GMT) en el salón Simón Bolívar en la sede de la OEA para ‘Considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela‘», informó el comunicado.

La operación militar en Venezuela provocó inquietud en América Latina y el Caribe, y protestas de países como Colombia, Brasil o México. Venezuela abandonó la OEA en abril de 2017, pero luego la asamblea nacional, en manos de la oposición, desconoció la decisión de Maduro.

Aunque la organización con sede en Washington sigue considerando al país como miembro, Venezuela dejó de participar desde 2017 en los trabajos de la OEA.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió el sábado una «salida pacífica» a la crisis venezolana antes de convocar a la reunión del Consejo Permanente.