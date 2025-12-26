Los chicos-héroes del incendio en Pringles: cómo salvaron a un vecino de las llamas

Son tres jóvenes de entre 14 y 16 años que en la madrugada de Coronel Pringles arriesgaron sus vidas para salvar la de un vecino atrapado en un incendio.

(DIB) – Thiago (16), Brandon (15) y Juan Ignacio (14) nunca olvidarán la Navidad de 2025. Junto a otros dos amigos protagonizaron un acto que los convirtió en héroes en su ciudad, Coronel Pringles. En el amanecer del 25 de diciembre arriesgaron sus vidas para salvar a un vecino atrapado en un incendio.

Los jóvenes habían salido de sus hogares con un simple plan para terminar la Nochebuena, que ya era mañana: ir a buscar facturas para el desayuno. Pero todavía era demasiado temprano -las seis de la mañana- y la panadería estaba cerrada. En el camino de regreso, Thiago, Brandon y Juan Ignacio se encontraron con una columna de humo en la calle Pellegrini.

De pronto, vieron salir de la casa incendiada a dos hombres que tosían, semi asfixiados y que gritaban que en el interior había una persona más.

Héroes en el incendio

Fue ahí donde el instinto superó al miedo, relata una crónica de El Orden de Pringles. Juan Ignacio tomó la iniciativa más arriesgada: «Salté la plancha, me saqué la remera, me até el buzo a la boca para filtrar el humo, tomé aire y entré».

Dentro del garaje, el humo negro y el calor eran insoportables. «Me encontré con el hombre desplomado en el piso -Hernán Hengl, de 52 años-. Lo levanté como pude, me lo cargué al hombro y lo saqué», contó el joven.

La salida no fue fácil. Tuvieron que pasarlo hacia el patio de una vivienda lindera. Allí fue clave la ayuda de Thiago y Emiliano, quienes desde arriba del paredón y con una escalera, lograron izar a Hernán Hengl, que se encontraba en estado de shock y con quemaduras visibles.

Los chicos, todavía conmovidos, reflexionaron sobre lo vivido: «Sentí que me iba a desmayar adentro por la presión y el calor, arriesgué mucho, pero hoy estamos contentos porque ayudamos«, reflexiona Juan Cruz. Además, se confirmó que una gatita que estaba en la vivienda también pudo ser rescatada y puesta a resguardo por una vecina.

Hernán Hengl se encuentra internado en Terapia Intensiva del Hospital Municipal mientras que los otros dos ocupantes de la casa están fuera de peligro.