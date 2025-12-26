Maria Luisa Maibach de Vicente “Pocha” (Q.E.P.D.)
Maria Luisa Maibach de Vicente “Pocha” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 26 de diciembre de 2025 a los 75 años de edad. Su esposo Domingo Vicente; sus hijos Laura, Patricia y Oscar Vicente, y Claudia Vicente Maibach; sus hijos políticos Martín Rosales y Martín Suarez; sus nietos Agustina y Braian Marfil, Sebastián, Candela y Martina Suarez, y Julieta Vicente; sus bisnietos Genaro, Milo, Mateo y Tiziano; y demás deudos participan su fallecimiento.
Velatorio en España 2942, departamento “D”. Responso en capilla ardiente. Inhumación en Loma de Paz. Día y hora: sábado 27 de diciembre a las 11:30 horas. Vecina del barrio Coronel Dorrego. Nacida en Colonia San Miguel. Actividad que desarrollaba: jubilada. Servicio adherido a Coopelectric.