Crisis de ingresos: la morosidad de las familias con bancos es la más alta en 20 años

La morosidad de las familias con el sistema bancario viene aumentando sin pausa en los últimos meses y se ubicó en el 7,8% en el último mes, según registros oficiales. Pero en el caso de las billeteras virtuales -y el sistema Fintech en general- el porcentaje casi se triplica, al alcanzar el 18%.

Los datos provienen del Banco Central y corresponden al mes de octubre. Contienen dos particularidades alarmantes: la mora en el pago de los créditos para las familias se multiplicó por tres en solo un año, ya que era del 2,5% en octubre de 2024. Y el nivel alcanzado en la actualidad supero incluso el de la pandemia.