Reconocimiento a deportistas del Club Loma Negra que se destacaron durante el año

Este viernes por la tarde se realizó un reconocimiento a los y las deportistas del Club Loma Negra que se destacaron a lo largo del año en las disciplinas básquet y patín. Del encuentro participaron el presidente de la institución, Alejandro Gasperini, integrantes de la comisión directiva y familiares.

Durante la entrega de presentes, Gasperini destacó el valor del deporte dentro del club y expresó que “el deporte une, genera amistades y compañeros, y ayuda a socializar”, al tiempo que agradeció a los y las jóvenes por representar a la institución y puso a disposición a la comisión directiva ante cualquier necesidad.

Uno de los momentos más significativos de la jornada se vivió cuando Morena Aller entregó al club la medalla obtenida en el Torneo Nacional disputado a fines del año pasado, para que forme parte del Museo Deportivo de la institución.

En básquet, fueron reconocidos los deportistas que representaron al club en selecciones: Mateo Quinteros, Juana Trebucq, Natasha Teves, Lola Aravena, Fiorella Durán y Morena Tomassi.

En patín, el reconocimiento fue para Morena Aller y Mía Zuqui, quien no pudo estar presente.

Desde el Club Loma Negra felicitaron a cada deportista y a sus familias por el esfuerzo y el compromiso demostrados durante el año, y por llevar los colores del club en distintas competencias.

Se informó además que el próximo lunes se realizará el reconocimiento correspondiente a las disciplinas fútbol y bochas.