Ricardo José Ciani “Coco” (q.e.p.d.)

Falleció en Olavarría el día 26 de diciembre de 2025 a los 89 años de edad. sus hijos: Marcos, Mariano, Verónica y María Fernanda; sus hijos políticos: María de los Angeles Navata y Javier Torres; sus nietos: Florencia, Lourdes, Gonzalo y Bruno, y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “b”, el sábado 27 de diciembre de 09:00 a 13:30 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, el sábado 27 de diciembre a las 13:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric. Barrio en el que vivía: Belgrano. lugar de nacimiento: Huanguelén. actividad que desarrollaba: jubilado y pensionado.