Un muerto tras un choque frontal en la Ruta Nacional Nº 3

Fue en el kilómetro 228.

Fuente: Noticias de Azul

Este sábado se registró un choque frontal en el kilómetro 228 de la Ruta Nacional Nº 3. Según la información recabada en el lugar del hecho, el accidente dejó como saldo una víctima fatal, quien conducía el utilitario.

Además, tres personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Las Flores: el conductor de la camioneta VW Amarok y dos ocupantes del utilitario Kangoo, una persona adulta y un menor.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cacharí y de Las Flores, personal de Policía Vial, Corredores Viales y servicios de emergencia.

Como consecuencia del accidente, la ruta se encuentra totalmente cortada al tránsito vehicular. Se solicita circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal presente.