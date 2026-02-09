Recuperan una máquina agrícola valuada en millones que había sido pagada con cheques truchos y triangulada para evitar su rastreo

Tras una extensa investigación, personal del Comando de Patrulla Rural de Tres Lomas logró recuperar una monotolva que había sido adquirida mediante cheques sin fondos y trasladada por distintas provincias con el objetivo de dificultar su localización. La maquinaria, de valor millonario, fue finalmente restituida a su propietario.

Según informó DataTrenque, en la pesquisa intervino el CPR de Tres Lomas, a cargo del comisario inspector Gustavo Rivas, con una destacada labor del sargento Emanual Tirado Denis. El trabajo se coordinó con los fiscales del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, Karina Talarico y Manuel Iglesias, junto al área de Ciberdelito encabezada por Rocío Benintende y Esteban Ochoa.

El hecho se originó a comienzos de enero, cuando un productor rural de Tres Lomas vendió una maquinaria agrícola cotizada en dólares a una empresa que simuló tener sede en el interior del país, aunque luego se constató que estaba radicada en la Ciudad de Buenos Aires. Como parte de la operación, el vendedor recibió varios cheques en pesos por montos millonarios y entregó la monotolva.

Poco tiempo después, el productor advirtió que los cheques no tenían fondos y realizó la denuncia. A partir de allí, la investigación permitió determinar que la maquinaria había sido trasladada inicialmente desde la zona rural de Tres Lomas a Rosario, provincia de Santa Fe, y luego a la localidad de Ballesteros, en Córdoba.

Tras tareas de rastrillaje y trabajo de campo, se concretó un allanamiento en un predio privado ubicado a la vera de la ruta nacional N° 9, a pocos metros del acceso a Ballesteros. El procedimiento arrojó resultado positivo y permitió secuestrar una monotolva marca Akron Max, color rojo, de 22 toneladas, que fue reconocida y restituida a su dueño.

La orden de allanamiento fue librada por la Justicia de Trenque Lauquen y se tramitó un exhorto a la provincia de Córdoba para llevar adelante el operativo, que estuvo a cargo del CPR de Tres Lomas junto a la División de Inteligencia Criminal de Bell Ville.

La causa continúa en investigación y quedó caratulada como “defraudación informática”, con intervención de la UFI N° 5 a cargo del fiscal Manuel Iglesias.



Fuente: DataTrenque