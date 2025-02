Tres Arroyos festejará la Fiesta del Trigo con una cerveza que dará que hablar

Del 5 al 9 de marzo se palpita un ambiente propicio para que la industria y el comercio, junto a los prestadores de servicios puedan exhibir sus productos y tecnologías u realizar demostraciones de su operatoria habitual. La Fiesta, que se realiza en el Predio del Ferrocarril, es una de las más importantes del territorio bonaerense, tiene entrada libre y gratuita y cuenta con numerosos atractivos, tales como los clásicos fogones, exposiciones rurales, desfiles alegóricos, muestras comerciales e industriales, la Mesa Redonda Agropecuaria, venta ambulante y paseo de artesanos, entre otros.

Se destaca también la presencia del patio cervecero, el de pequeños y grandes productores, comida gourmet y alternativa. Y este año, la gran protagonista es la cerveza de Trigo, la cual están elaborando cuidadosamente cinco productores para presentarla en sociedad en estos primeros días de marzo.

El otro imán de la Fiesta serán sus shows de música. Además de los artistas locales, ya muy reconocidos, se presentarán HILDA LIZARAZU, TURF, AHYRE, ULISES BUENO, LA KONGA, los días miércoles 5, jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 respectivamente. Asimismo, cada tarde brindarán su show las bandas locales y regionales en los géneros folclore, tango, melódico y rock. El comienzo de los espectáculos artísticos será a las 20.30hs cada día y los shows en el sector vip sentados frente al escenario son con entrada paga. La venta de entradas se realiza en el mismo predio donde se ubica el escenario (calle Ituzaingó y Matheu) durante los días de fiesta. Para la compra anticipada de manera presencial se realiza en el Centro Cultural La Estación a partir del lunes 17 de febrero y por plataforma virtual a partir del día 20 de febrero en la pagina oficial de la Municipalidad de Tres Arroyos. https://www.tresarroyos.gov.ar/56-fiesta-del-trigo

La sorpresa de la Cerveza de trigo

Mauro Daddario, Director de Industria, Comercio y Emprendedurismo de Tres Arroyos es uno de los coordinadores del evento junto a Martín Rodriguez, Secretario de Cultura. En conversaciones con la prensa, Daddario explicó que “En esta 56ª edición de la Fiesta del Trigo se trató de revitalizar y de revivir un poco la centralidad que tiene el trigo dentro de la fiesta. En un trabajo articulado entre el Municipio y los productores cerveceros locales, a través de la Dirección donde estoy yo, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Industria, fue la de fabricar una cerveza específica para esta oportunidad. La cerveza de trigo tiene un estilo al cual el consumidor argentino está muy acostumbrado. Si bien la cuna de la cerveza es más bien belga y alemana, acá tenemos cinco productores artesanales que se re coparon con la idea, y el acuerdo fue que el Municipio aporta los insumos y ellos crean la primera cerveza de trigo, como una producción conjunta de las cinco cervecerías. Llegamos a las cinco marcas juntos, es una cocina colectiva y anque aún no sabemos cuál exactamente va a ser el nombre, va a llegar a estar hecha específicamente para la Fiesta del Trigo. Será un estilo propio, eso está bueno decirlo. No siguen una receta de cerveza belga o alemana, si no que hacen algo único que los amantes de la cerveza van a poder degustar. En esto juegan un poco con la cocina, su conocimiento y demás, teniendo en cuenta que el desarrollo del paladar de la Argentina es bueno. No vamos a buscar algo muy intenso que por ahí desoriente, si no que buscamos una cerveza fresca, que presente las notas que tiene el trigo, pero no siguiendo una receta tradicional. Sí en cuanto al color, porque la cerveza de trigo es una cerveza turbia, y esta es una cerveza más parecida a una rubia clásica que es lo que más se consume acá, a lo que está acostumbrado el consumidor. Creemos que eso es una experiencia super rica y que va a servir de puntapié inicial incluso para un desarrollo en escala”.