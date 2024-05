Llamaron simulando ser de Mercado Libre y estafaron a una vecina de Bolívar

Una vecina de Bolívar fue víctima de una estafa cuando recibió un llamado de un hombre que se hizo pasar por empleado de Mercado Libre.

Entrada la tarde del martes, Analía Escobar recibió una falsa llamada por WhatsApp del número +54 9 113115 – 1982, en la que un estafador simuló trabajar en la empresa Mercado Libre. “Me sonó el teléfono con un número de característica 011 y que tenía el logo de Mercado Libre y no me decía que era Spam, por eso atendí”. “El hombre que me habló me dijo que era empleado de Mercado Libre y que se comunicaba porque desde hacia quince minutos desde mi cuenta de Mercado Libre estaban intentando realizar la compra de un Smart TV y que sí yo no lo había comprado tenía que cancelarla porque me estaban hackeando las cuentas”. “Me empezaron a dar todos mis datos y me dijeron que ellos llamaban para solucionar el problema”, relató la damnificada al diario La Mañana de Bolívar.

El ardid del delincuente fue pedirle cambiar la comunicación a una video llamada para “guiarla” “me dijo que mi cuenta estaba vinculada a otro número de celular y por eso habían podido realizar la compra y que teníamos que hacer una video llamada para que ellos me indicaran como desvincular ese número de mis aplicaciones y que no pudieran comprar a nombre mío. “Yo les dije que les iba a cortar porque me pareció que podía ser una estafa y me dijeron que no, que no era una estafa y que sí cortaba la comunicación estaba autorizando a la otra persona a que realizara la compra”. “Son muy convincentes, tienen mucha labia y les creí”.

“Cuando estábamos haciendo la video llamada ellos me iban diciendo lo que tenía que hacer en las aplicaciones y cuando pasé por la de Personal Pay me dijeron que ponga el código saldo.seguros y yo les volví a decir que me querían estafar y me convencieron de que no, de que con ese código iban a poder bloquear a la persona que estaba intentando comprar el televisor por lo que puse el código y automáticamente me cortaron y me llegó el mensaje de que había transferido ciento veinte mil pesos que era todo lo que tenía en la cuenta”. “Me di cuenta que me habían estafado y escribí a Personal Pay para contar lo sucedido y ellos me dijeron que haga la denuncia y que iban a intentar rastrear el destino de mi dinero”.

Analía radicó la denuncia en la sede de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones y la causa fue caratulada estafa e interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº15 de esta ciudad.

