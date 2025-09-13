Catalina Esther Dominguez de Zabaljauregui (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de Septiembre de 2025 a los 90 años de edad.

Su esposo: Adolfo Zabaljauregui.

Sus hijas: Maria, Alicia, Mirtha y Claudia Garcia.

Sus hijos políticos: Osvaldo y José.

Sus nietos, bisnietos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B» comienza 8hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Sábado 13 de Septiembre a las 14:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.

Lugar de nacimiento: Espigas.

Actividad que desarrollaba: Jubilada.