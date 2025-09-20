Cristian Andrés Lario (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 20 de Septiembre de 2025 a los 47 años de edad.
Su esposa Natalia Cancina; sus hijos: Milagros, Braian y Wanda; sus hijos políticos: Marcelo Leguizamón y Nicolás García; sus nietos: Tatiana, Román, Lorenzo y Renata; sus padres: Cristina Moyano y Raúl Casquero; sus hermanos: Nicolás, Florencia, Nadia y Ruth ; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C»
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Domingo 21/09 a las 08:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Coronel Dorrego
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Empleado Metalúrgico