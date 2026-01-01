Elena Beatriz Yocco viuda de Ardiles  «Pocha»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 31 de Diciembre de 2025 a los 79 años de edad.

Sus hijas: Patricia y Alejandra Ardiles; su hijo político Héctor Baca; sus nietos: Claudio Soules, Verónica, Valeria Baca y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Jueves 01/01 a las 08:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Hipólito Yrigoyen

Lugar de nacimiento: Gral. Alvear

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada