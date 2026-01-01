Elena Beatriz Yocco viuda de Ardiles  «Pocha»  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Falleció en Olavarría el día  31   de Diciembre  de 2025 a los   79  años de edad.

Sus hijas: Patricia y Alejandra Ardiles; su hijo político Héctor Baca; sus nietos: Claudio Soules, Verónica, Valeria Baca y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Jueves 01/01 a las 08:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Hipólito Yrigoyen

Lugar de nacimiento: Gral. Alvear

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!