Elena Beatriz Yocco viuda de Ardiles «Pocha» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 31 de Diciembre de 2025 a los 79 años de edad.
Sus hijas: Patricia y Alejandra Ardiles; su hijo político Héctor Baca; sus nietos: Claudio Soules, Verónica, Valeria Baca y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Jueves 01/01 a las 08:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Hipólito Yrigoyen
Lugar de nacimiento: Gral. Alvear
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada