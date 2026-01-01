Jornada Mundial de la Paz, la Paz con María

Por: Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

«La paz esté con ustedes: Hacia una paz ‘desarmada y desarmante'». Así es el lema del mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de la Paz 2026. Es un llamado a rechazar la violencia y la guerra, promoviendo una paz que nace del amor, la justicia y la reconciliación, invitando a construir puentes y desarme interior, no basado en el miedo o las armas, sino en gestos concretos y la mirada fraterna hacia el otro, encarnando la paz en un estilo de vida.

Los puntos clave del mensaje son: Paz Auténtica: No es una tregua, sino una paz fuerte basada en el amor y la fraternidad, que desarma la violencia interna y transforma las relaciones. Desarmada y Desarmante: Rechaza el miedo y las armas, y a la vez desarma corazones abriendo caminos de confianza, sanando rupturas y sembrando esperanza. Transformación Interior: Pide un cambio interno, un corazón libre de rencor, para poder ser agentes de paz. Rechazo a la Violencia: Clama por el fin de guerras y la justificación de la violencia en nombre de la religión, invitando a que los templos sean santuarios de reconciliación. Compromiso Compartido: Es una tarea para todos (creyentes, no creyentes, líderes, ciudadanos) de construir un futuro pacífico. Coherencia entre Palabras y Gestos: No basta con pedir la paz; hay que vivirla con coherencia, rechazando la violencia visible y estructural. Inspiración Cristiana: Retoma el saludo de Jesús resucitado: «La paz sea con ustedes» (Jn 20,19) como un don universal para todos. Es una invitación universal a construir una paz activa, que empieza dentro de nosotros y se extiende al mundo, superando las divisiones y construyendo un futuro más humano a través del amor y la justicia.

El 1 de enero, primer día del año civil, celebramos la Solemnidad de María Santísima como Madre de Dios. Ya desde el siglo IV, el título de “Madre de Dios” estaba incorporado en la oración de los fieles y se usaba con frecuencia, tanto en la Iglesia de Oriente (con el griego Theotokos) como en la de Occidente (con el latín Mater Dei).l En el número 509 del Catecismo se reafirma esta verdad: María es verdaderamente «Madre de Dios» porque es la Madre del Hijo Eterno de Dios hecho Hombre, que es Dios mismo.

Con esta celebración, nos encomendamos a los cuidados maternales de María, Madre de Dios y Señora y reina de la Paz para transitar un nuevo año sabiendo que Ella es quien protege a todos sus hijos en Cristo, los asiste y acompaña mientras peregrinan en este mundo.