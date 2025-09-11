Gustavo Néstor Cartolano  «Cartucho»  (Q.E.P.D.)

GUSTAVO NÉSTOR CARTOLANO  «CARTUCHO»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  09   de   Septiembre  de 2025 a los   70   años de edad.

Su señora Noemí Sotelo. Sus hijos: Celina, Fernando, Yanina y Luciano. Sus nietos: Sasha, Benjamin, Olivia, David y Valentin. Su hermano Luis y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Realizado

RESPONSO: Realizado

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: Jueves 11/09 a las 12:30 Hs. 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Hipólito Yrigoyen

Lugar de nacimiento: Laprida

Actividad que desarrollaba: Jubilado de Fábrica LOSA y miembro activo de Grupo Scout Nuestra Sra de Luján.

