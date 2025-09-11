Gustavo Néstor Cartolano «Cartucho» (Q.E.P.D.)
GUSTAVO NÉSTOR CARTOLANO «CARTUCHO» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 09 de Septiembre de 2025 a los 70 años de edad.
Su señora Noemí Sotelo. Sus hijos: Celina, Fernando, Yanina y Luciano. Sus nietos: Sasha, Benjamin, Olivia, David y Valentin. Su hermano Luis y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: Realizado
RESPONSO: Realizado
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: Jueves 11/09 a las 12:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Hipólito Yrigoyen
Lugar de nacimiento: Laprida
Actividad que desarrollaba: Jubilado de Fábrica LOSA y miembro activo de Grupo Scout Nuestra Sra de Luján.