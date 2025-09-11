Juan Esteban Kessler «Nene»(Q.E.P.D.)
JUAN ESTEBAN KESSLER «NENE»(Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025 a los 87 años de edad.
Su esposa: Elvira Fernadez de Kessler
hermanos, sobrinos, sobrinos políticos participan su fallecimiento.
VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas, Departamento «A «. Comienza a las 9 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Sierras Bayas
DÍA Y HORA: Jueves 11 de Septiembre de 2025- 13.30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecino bº centro sierras bayas
Lugar de nacimiento: cnia nievas
Actividad que desarrollaba: jubilado municipal