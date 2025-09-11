JUAN ESTEBAN KESSLER «NENE»(Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025 a los 87 años de edad.

Su esposa: Elvira Fernadez de Kessler

hermanos, sobrinos, sobrinos políticos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas, Departamento «A «. Comienza a las 9 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Sierras Bayas

DÍA Y HORA: Jueves 11 de Septiembre de 2025- 13.30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino bº centro sierras bayas

Lugar de nacimiento: cnia nievas

Actividad que desarrollaba: jubilado municipal