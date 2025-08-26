Izaura Silveira (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

IZAURA SILVEIRA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  25   de   Agosto  de 2025 a los  77  años de edad.

Sus hijos: Sofía y Hernán.
Sus hijos políticos: Sebastián y María.
Sus nietas: Isabella Pages, Justina y Victoria Ressia.   

 y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Sala » C » comienza Miércoles 12hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: Miércoles 27 de Agosto a las 12:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Microcentro.

Lugar de nacimiento: Brasil.

Actividad que desarrollaba:Jubilada y Pensionada.

