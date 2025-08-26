Izaura Silveira (Q.E.P.D.)
IZAURA SILVEIRA (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 25 de Agosto de 2025 a los 77 años de edad.
Sus hijos: Sofía y Hernán.
Sus hijos políticos: Sebastián y María.
Sus nietas: Isabella Pages, Justina y Victoria Ressia.
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Sala » C » comienza Miércoles 12hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: Miércoles 27 de Agosto a las 12:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Microcentro.
Lugar de nacimiento: Brasil.
Actividad que desarrollaba:Jubilada y Pensionada.