IZAURA SILVEIRA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 25 de Agosto de 2025 a los 77 años de edad.

Sus hijos: Sofía y Hernán.

Sus hijos políticos: Sebastián y María.

Sus nietas: Isabella Pages, Justina y Victoria Ressia.

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Sala » C » comienza Miércoles 12hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: Miércoles 27 de Agosto a las 12:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Microcentro.

Lugar de nacimiento: Brasil.

Actividad que desarrollaba:Jubilada y Pensionada.