El presidente de la Nación, Javier Milei estuvo este lunes en la ciudad de Junín donde presentó a los candidatos bonaerenses que competirán en las elecciones de octubre. En medio de fuertes denuncias por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, Milei lanzó una llamativa frase.

«Están molestos porque les estamos afanando los choreos», espetó el Mandatario.

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos" 🗣️



El furcio de Javier Milei en medio del acto en Junín. pic.twitter.com/PMqXwVpipY — El Destape (@eldestapeweb) August 25, 2025

En el comienzo del acto, Milei se solidarizó con los militantes heridos en la previa del acto y elogió a los 20 primeros candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires: “Son testigos de los estragos que el kirchnerismo ha causado en nuestra sociedad y han decidido convertirse en paladines de la libertad. No hay nada más patriótico que dar la vida por la libertad de nuestros vecinos. Cada uno de ustedes es un héroe que ha decidido llevar la antorcha a los lugares más oscuros de nuestra nación».

También pidió una ovación para su hermana Karina por organizar el partido a nivel nacional: “Gracias jefe”.

“Este 7 de septiembre tenemos que decir ‘kirchnerismo nunca más’ en la provincia de Buenos Aires”, clamó y señaló: “Quiero que tengan conciencia de lo importante que es esta primera batalla porque se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta única papel que impulsó el Gobierno”.

Asimismo, manifestó: “Necesitamos redoblar la apuesta para terminar de barrer con todas estas estructuras putrefactas que se han enquistado en la Legislación argentina aferrándose a los últimos minutos de privilegio que les quedan”.

El mandatario, a su vez, pidió a la militancia que refuercen los esfuerzos para octubre y poder sumar bancas: “Para que entren ellos a un Congreso que está estancado hace décadas. Hay que proteger lo logrado y avanzar con las reformas que nos faltan“.

En otro pasaje, Milei parafraseó el famoso dicho de su par estadounidense Donald Trump que dice “Make America Great Again”: “Es nuestro compromiso de hacer a Argentina grande nuevamente”.

“Hay que hacerse cargo de todo. Está la Nación, está la provincia y los municipios. Cada uno tiene que hacer su tarea, con que lo hagamos en Nación solo no alcanza. Hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”, enfatizó.

Ante el grito de una militante que le pidió que no aflojara, el jefe de Estado expresó: “Ni en ped**. Con todas las cosas que me hacen, ¿te pensás que voy a aflojar?”.

“En estos momentos donde se dedican a sembrar el caos, a generar inestabilidad y lo hacen de manera abierta y descarada, les quiero decir que nada nos va a asustar“, aseguró.

En el escenario del Teatro San Carlos, además, participan referentes nacionales y provinciales como José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk y Sebastián Pareja, entre otros.