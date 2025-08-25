Celebran la Semana del Árbol con diferentes propuestas

El Municipio de Olavarría informa que en el marco de la Semana del Árbol se desarrollaron diferentes propuestas educativas y comunitarias con la finalidad de concientizar sobre la importancia de preservar nuestro arbolado público.

El cronograma de actividades se desarrollará desde el martes 26 al viernes 29 de agosto, organizado desde la Coordinación de Espacios Verdes y el Consejo Municipal del Arbolado Público.

Este martes 26, a las 13:30 horas, en el Jardín Nº 928 del barrio Aoma se realizará una jornada de plantación, destinada a niños, niñas, docentes y familias, que incluirá una charla previa.

El programa continuará el miércoles 27, a las 9 horas, en la sede del Jardín 902 del barrio Pueblo Nuevo se plantarán tres frutales, en el marco de un futuro proyecto de producción de mermeladas.

En tanto que el jueves 28 la actividad se trasladará a la Plaza Islas Malvinas, ubicada en Bolívar e Islas Malvinas, con una jornada de plantación de distintas especies donadas por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que contará con la participación de vecinos del sector.

Mientras que el viernes 29 por la mañana en el predio municipal de Bromatología se plantarán 30 nuevos árboles. Por la tarde, a las 18:30, en el Centro Cultural “San José” se brindará una charla ” Bases para una nueva gestión del arbolado urbano”, abierta a toda la comunidad, que será dictada por el Ing. Agrónomo Juan Francisco Bardi (Mat: 2463).

Cabe recordar que el Consejo Municipal del Arbolado Público, fue creado en el marco de la Ordenanza Municipal Nº 5455/24, que tiene por finalidad proteger, preservar, mejorar e incrementar el arbolado público urbano y de parques y paseos. Tiene como funciones prestar asesoramiento y difusión de conocimiento, concientización en lo que contribuya al desarrollo del arbolado, entre ellas se encuadran estas actividades por la Semana del Árbol.

El Día del Árbol se celebra cada 29 de agosto en nuestro país y la fecha fue establecida en el año 1900, por el Consejo Nacional de Educación, a propuesta de Estanislao Zeballos, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de este recurso natural.

