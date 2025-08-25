Periodismo WhatsApp: Quejas por la forma de estacionar frente a empresas hoteleras
«Cortan la visibilidad», señaló un remisero que mostró su preocupación por la falta de controles.
La sección Periodismo WhatsApp recibió este miércoles un reclamo vinculado a la forma en que se estaciona frente a empresas hoteleras, en este caso en la zona de Dorrego y Pringles.
Un remisero se comunicó con En Línea Noticias y aseguró que está manera de estacionar se convierte en un peligro para quienes, ocasionalmente, transitan por la zona.
«Ponen las camionetas cruzadas y corta la visibilidad, es un peligro», señaló con indignación quien compartió la imágne.