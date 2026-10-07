José Rodolfo D’Onofrio (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de octubre de 2026 a los 86 años de edad.

Su esposa Irma Rojas; sus hijas Dora, Marta y Viviana D’Onofrio; su hijo político Juan Carlos Schroh; sus nietos Samanta, Axel, Belén, Juan José y Lisandro; sus bisnietos Sofía e Ignacio; y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «C», y recibirán sepultura este jueves 8 de octubre a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en la Capilla Ardiente.

Nacido en Olavarría, era jubilado metalúrgico y vecino del barrio Belgrano. Servicio adherido a Coopelectric.