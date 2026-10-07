Paola Beatriz Ramognino (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de octubre de 2026 a los 51 años de edad.

Su hija Agustina; su pareja Leonardo; sus hermanos Andrés y Ana María; su cuñada Yanina; demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «B», hasta las 16:00 horas, y serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, previo responso en la Capilla Ardiente.

Nacida en Olavarría, era vecina del barrio Bancario 1. Servicio adherido a Coopelectric.