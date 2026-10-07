María Brígida Cavallieri «Gorda» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de octubre de 2026 a los 59 años de edad.

Su esposo Cesar Horacio Vivas; sus hijos Cesar, Dario, Ezequiel, Braian, Daiana, Sandra, Ivan, Sebastian, Mauricio, Ariel, Agustin, Morena, Luciana, Sheila y Mario (F); sus hijos políticos, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «D», y recibirán sepultura este miércoles 7 de octubre a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en la Capilla Ardiente.

Nacida en Olavarría, era ama de casa y vecina del barrio Microcentro. Servicio adherido a Coopelectric.