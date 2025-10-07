María Angelica Olondo de Mondragón (Q.E.P.D.)
MARÍA ANGÉLICA OLONDO de MONDRAGÓN (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 6 de Octubre de 2025 a los 92 años de edad.
Su esposo: Manuel Alberto Mondragón. Sus hijos: Juan Manuel y Martín Mondragón. Hijas políticas: Noelia García y Analía Poggi. Sus nietos: Valentina, Juan Ignacio, Joaquín, Santiago y Manuel Mondragón.Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » F » comienza Martes 9hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Municipal.
DÍA Y HORA: Martes 7 de Octubre a las 12:30hs.
Barrio en el que vivía: Microcentro.
Actividad que desarrollaba: Jubilada.