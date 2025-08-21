Nicasio Agustín Quintana (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 21 de Agosto de 2025 a los 87 años de edad.
Sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Viernes 22/08 de 08:00 a 11:30 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Viernes 22/08 a las 11:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Independencia
Lugar de nacimiento: Benito Juarez
Actividad que desarrollaba: Jubilado