NICASIO AGUSTÍN QUINTANA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de Agosto de 2025 a los 87 años de edad.

Sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Viernes 22/08 de 08:00 a 11:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 22/08 a las 11:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Independencia

Lugar de nacimiento: Benito Juarez

Actividad que desarrollaba: Jubilado