Elecciones en septiembre: Una encuesta vaticina un «cabeza a cabeza» entre Laurini y Speroni en la Séptima Sección

El próximo domingo 7 de septiembre los y las bonaerenses concurrirán a las urnas para elegir: Legisladores Provinciales, Concejales y Consejeros Escolares. Se trata de una elección ciento por ciento bonaerense toda vez que está «desenganchada» de la elección nacional que tiene fecha para octubre.

En ese contexto en las últimas horas se conoció una nueva encuesta que, en este caso, vaticina un triunfo de Fuerza Patria en la Séptima Sección Electoral.

La encuesta fue realizada por Pulso Research y algunos resultados se conocieron en las primeras horas de la tarde de este jueves.

A diferencia de otras encuestas que circularon semanas antes, ésta da cuenta de un triunfo de FP (Fuerza Patria). Según el estudio la candidata María Inés Laurini obtendría, proyectando indecisos, 25,70% contra los 24,40% que obtendría el candidato de la alianza La Libertad Avanza, Alejandro Speroni.

La diferencia entre ambos espacios es mínima y, en ese caso, ninguno de los dos llegaría al piso del 33,33%.

Llamativamente el tercer lugar en esa encuesta lo ocupa el olavarriense Daltón Jauregui que firmó como candidato a senador en una ignota lista vinculada con el liberalismo. A la lista de Jauregui, la encuesta le asigna 9,90% de los votos.

En el caso de que hipotéticamente esos porcentajes se conviertan en votos y así culmine la elección, Fuerza Patria se alzaría con 2 senadores y LLA con 1.