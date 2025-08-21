Fuero de Familia: Nuevo llamado a inscripción al Registro de Cuidadores Familiares

Hasta el 15 de septiembre se encuentra abierta la inscripción para las personas con domicilio en la provincia de Buenos Aires interesadas en integrar el Registro de Cuidadores Familiares.

Como requisito, los interesados deberán completar un formulario de preinscripción para participar de dos talleres grupales de información y evaluación que se desarrollarán en modalidad virtual los días 18 y 25 de septiembre, desde las 9 hs.

El Registro de Cuidadores Familiares es una experiencia que se orienta a cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado para niños, niñas y adolescentes de diez a diecisiete años de edad alojados en instituciones y para quienes la figura de adopción no resulta una alternativa posible, ya sea porque no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, porque no brindan su consentimiento subjetivo para ser adoptados, o bien porque la adopción no resulta ser para ellos la figura adecuada.

En Olavarría el Juzgado de Familia N° 2 se encuentra incorporado al proyecto

Esta experiencia se desarrolla como una prueba piloto comprendida por tres etapas. La primera de ellas, aprobada por la Suprema Corte de Justicia a través de la Resolución SC Nº 1461/19, se desarrolla en el Juzgado de Familia Nº 2 de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial San Martín. La segunda, mediante de la Resolución SC Nº 430/21, incorpora a los Juzgados de Familia Nº 5 de Mar del Plata, Nº 1 de Tigre (Departamento Judicial San Isidro) y Nº 5 de La Plata. Y la tercera, que por medio de la Resolución SC Nº 2201/22, extiende el alcance de la iniciativa incorporando a los Juzgados de Familia Nº 3 de La Matanza, Nº 2 de Junín, Nº 1 de Tandil (Departamento Judicial Azul) y Nº 2 de Ituzaingó (Departamento Judicial Morón). Asimismo, mediante Resolución SP Nº 776/25 se da de baja el Juzgado de Familia Nº 1 de Tandil y se incorpora el Juzgado de Familia Nº 2 de Olavarría.

Complementario a ello, la Resolución SSJ Nº 1364 establece que a los efectos de tramitar los pedidos de inscripción se tomará en cuenta el domicilio de los aspirantes, asignándose la postulación en el siguiente orden:

a) Juzgado de Familia Nº 2 de San Miguel

Aspirantes con domicilio en los partidos que conforman los Departamentos Judiciales San Martín y Mercedes.

b) Juzgado de Familia Nº 5 de Mar del Plata

Aspirantes con domicilio en los partidos que conforman los Departamentos Judiciales Mar del Plata, Necochea y Dolores.

c) Juzgado de Familia Nº 1 de Tigre

Aspirantes con domicilio en los partidos que conforman los Departamentos Judiciales San Isidro y Zárate-Campana.

d) Juzgado de Familia Nº 5 de La Plata

Aspirantes con domicilio en los partidos que conforman los Departamentos Judiciales La Plata, Quilmes y Avellaneda-Lanús.

e) Juzgado de Familia nro. 3 de La Matanza

Aspirantes con domicilio en los partidos que conforman los Departamentos Judiciales La Matanza y Lomas de Zamora.

f) Juzgado de Familia Nº 2 de Junín

Aspirantes con domicilio en los partidos que conforman los Departamentos Judiciales Junín, Pergamino, Trenque Lauquen y San Nicolás.

g) Juzgado de Familia Nº 2 de Olavarría

Aspirantes con domicilio en los partidos que conforman los Departamentos Judiciales Azul y Bahía Blanca.

h) Juzgado de Familia Nº 2 de Ituzaingó

Aspirantes con domicilio en los partidos que conforman los Departamentos Judiciales Morón y Moreno-General Rodríguez.