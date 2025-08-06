Infancias: El Juzgado de Familia N° 2 incorporado al proyecto «Cuidadores Familiares»

El Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría, a cargo del doctor Santiago Guillermo Arrondo, ha sido incorporado al proyecto «Cuidadores Familiares».

De esta manera la sede judicial de Olavarría funcionará como órgano de consulta e inscripción para todas aquellas personas que pertenezcan a ciudades que integran los Departamentos Judiciales de Azul y el Departamento Judicial Bahía Blanca.

Estos dos departamentos judiciales están integrados por las siguientes ciudades: Azul, Bolívar, General Alvear, Lamadrid, Benito Juárez, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué (Departamento Judicial Azul) y Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Gonzáles Chaves, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se indicó además que al proyecto «Cuidadores Familiares» se podrán sumar personas que tengan 25 años de edad como mínimo y tengan una diferencia de edad de 16 años con el niño, niña o adolescente al que se pretende cuidar.

Se dejó aclarado que la figura de «Cuidadores Familiares» no es la de adoptante y permite al niño, niña o adolescente de entre 10 y 17 años tramite una medida de abrigo con el acompañamiento de la persona que se promueve como cuidador, esto puede incluir o no la convivencia en su domicilio.

Según se informó la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires fue quien incorporó al Juzgado de Familia N° 2 al proyecto de Cuidadores Familiares.

