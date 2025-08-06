Murió el olavarriense atropellado en Ruta 65

Se trata de un vecino domiciliado en nuestra ciudad de nacionalidad venezolana, quien finalmente fuera identificado como Julio César Álvarez Pérez, quien se encontraba internado en el Hospital de Venado Tuerto en la Provincia de Santa Fé.

La víctima de acuerdo a lo que se ñaló iba caminando por ruta 65 y fue atropellado por un auto, lo que le produjo heridas de gravedad, que finalmente le provocaron el fallecimiento.

Álvarez Pérez fue embestido por un automóvil. cuando caminaba por la Ruta Provincial 65 a la altura del km. 10 entre las localidades de Arribeños –Pcia. de Buenos Aires– y la santafesina Teodelina.

El impacto le ocasionó lesiones graves y tuvo que ser trasladado por el servicio de emergencias SAMCO hacia un centro asistencial de Teodelina y finalmente a Venado Tuerto con pronóstico reservado, donde finalmente falleció.