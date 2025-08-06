En Olavarría te podes adherir a la Ley Alas

La Delegación Regional Olavarría, a cargo del Dr. Lucas Miriuka, informa a la comunidad de Olavarría, Hinojo, Loma Negra y Sierras Bayas sobre la posibilidad de adherirse a la Ley ALAS (Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia), una herramienta destinada a promover la formalización del trabajo independiente y el desarrollo de emprendimientos productivos, comerciales y de servicios.

La Ley ALAS está dirigida a personas que trabajan por cuenta propia y se encuentran en situación de vulnerabilidad laboral, permitiéndoles acceder a beneficios tales como la exención del pago de Ingresos Brutos, el acompañamiento técnico para el fortalecimiento de sus actividades, y la integración a redes de promoción del empleo.

Quienes deseen recibir mayor información o iniciar el trámite de adhesión, pueden dirigirse personalmente a la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo en la calle Junín 3075 de la ciudad de Olavarría, o bien comunicarse a los teléfonos (02284) 351898 / 351982, o al correo electrónico [email protected]

Desde esta Delegación reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno, formal y autogestionado como vía para la inclusión social y el desarrollo local.