«Si hay plata para las fuerzas armadas y para la propaganda oficial, también tiene que haber para las personas con discapacidad»

En la mañana de este miércoles, la presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Belén Vergel, presentó junto a los concejales Francisco González y Sebastián Matrella un Proyecto de Comunicación en el Honorable Concejo Deliberante.

Allí, manifestaron su más enérgico repudio al veto del Presidente Javier Milei a la Ley 27.791 y 27.793 que declaraban la Emergencia Pública en Discapacidad y la actualización de los Haberes Jubilatorios.

Al respecto, la candidata a primera concejal por el espacio Somos señaló que “es una vergüenza lo que está haciendo el Gobierno Nacional”.

En la misma línea, afirmó que “no podemos dejar a estos sectores de la sociedad más tiempo desprotegidos. Necesitamos más políticas públicas concretas, y menos excusas”.

“Creemos que si hay plata para las fuerzas armadas y para la propaganda oficial, también tiene que haber para las personas con discapacidad y para los jubilados”, sentenció.