Nicasio Monzón «Pocho» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de marzo de 2026 a los 85 años de edad. Su hijo Juan Carlos Monzón; su hija política Norma Pereyra; sus nietos Leonardo Daniel, Romina Guadalupe, Noelia, Milagros Sofía y Franco Ignacio Monzón; sus hijos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en la provincia de Corrientes, era jubilado y vecino del Barrio Trabajadores. Sus restos son velados en España 2942, departamento «B», a partir de este viernes 13 a las 9:00 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este viernes a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.