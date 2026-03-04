Nilda Hebe Knoll viuda de Chevrot (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de marzo de 2026 a los 89 años de edad. Su hija Maria Claudia Chevrot; su hijo político Carlos Enrique Vazquez; su nieta Maria Victoria Vazquez; su nieto político Tomas Griffa; su hermano Norberto Knoll; su hermana política Esther Kees; sus sobrinos, sobrinos políticos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en General Roca, era vecina del Barrio San Vicente. Sus restos son velados en España 2942, departamento E. El velatorio inicia este miércoles a las 16:00 horas, cierra a las 19:00 y reabre el jueves a las 7:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el jueves 5 de marzo a las 8:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.