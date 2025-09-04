Sonia Elisabet López (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de Septiembre de 2025 a los 54 años de edad.

Sus hijos Emiliano, Luciano, Franco y Alexis. Su hija política Rocio. Su compañero Raul. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus amigos Ruben y Gustavo; y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». El velatorio comienza a las 7:30 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Jueves 4 de Septiembre a las 13:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Dorrego.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Ama de Casa.