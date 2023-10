La Secretaria de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Guillermina Amespil decidió hablar del escándalo que desató las «vacaciones» de Martín Insaurralde en Marbella.

La funcionaria gallista habló con Cadena 103 en el programa «La Primera Mañana»

En primer término, Guillermina Amespil comparó la inversión de la Tarjeta Alimentario Municipal con el dinero que supuestamente gastó Insaurralde en Marbella: «más de 17 millones de pesos es lo que nosotros tenemos que invertir en la Tarjeta Alimentaria Municipal para dar respuestas a las familias que más lo necesitan».

«¿Lo de Insaurralde es lo que ofrece el kirchnerismo?», se preguntó la funcionaria recientemente asumida en el Departamento Ejecutivo.

Para Amespil, funcionarios como Kicillof «tienen que dejar el lugar para quienes quieren hacer otra política. Tienen que irse, se tienen que ir. No nos merecemos esto. Los que hacemos política no somos esto, no nos merecemos que se nos cargue el mote de casta por tipos como Insaurralde. Yo no soy lo mismo, acabo de dejar el nene en el Jardín y me voy caminando a la Municipalidad».