Para fortalecer el sistema de salud «Hilario va a venirse al Hospital»

El intendente municipal, Ezequiel Galli anunció un cambio en la administración y organización del hospital municipal «Dr. Héctor M. Cura».

«El mensaje de las urnas los hemos escuchado y por eso estamos tomando decisiones», dijo en conferencia de prensa el Intendente Municipal quien estuvo secundado por el secretario de gobierno, Hilario Galli y su par de la cartera de Salud, Germán Caputo.

Según explicó el Intendente, se tomó la determinación de que Hilario Galli se «instale» junto a su equipo de la secretaría de gobierno en el Hospital Municipal y se pondrá a disposición del equipo de salud municipal.

El Intendente ratificó a Germán Caputo como Secretario de Salud Municipal.

Dijo Ezequiel Galli, «nuestra prioridad siempre fue escuchar al vecino. Y hemos recogido un mensaje de los vecinos el día de las PASO. También nuestra prioridad siempre fue la salud, el sistema de salud. Y a pesar de todo lo que hemos hecho en estos ocho años, vemos que todavía recogemos muchas demandas en cada una de las recorridas, en cada una de las reuniones, en cada una de las visitas, de los encuentros que hacemos con los vecinos».

Agregó, «como nuestra prioridad siempre es escuchar al vecino y la salud, hemos tomado la decisión con el equipo de que alguien del Ejecutivo se siente en una oficina en el hospital para trabajar en el día a día, colaborar y sumar al equipo de salud que tanto trabajo también tiene diariamente y poder de alguna manera reparar, corregir las cuestiones que venimos recogiendo».

Anunció, «Hilario va a venirse al Hospital Héctor Cura, va a sentarse aquí en la oficina junto con Germán y con todo el equipo para, de alguna manera trabajar, sobre lo que tiene que ver con la gestión de turnos, lo que tiene que ver con lo que hemos recogido en la calle y que hemos recogido como mensaje de la ciudadanía el 13 de agosto».

El Intendente hizo especial referencia al sistema de turnos en el hospital y al denominado ChatBot

Expresó, «la realidad es que nosotros estamos dando muchos turnos desde el chatbot y que también tenemos mucha queja de mucha gente que no lo puede utilizar o que no puede acceder al turno. Tenemos una gran complejidad a raíz de que IOMA y PAMI no están absorbiendo la demanda en las clínicas privadas. Esto no es una excusa, esto es algo que complejiza el sistema de salud porque recibe toda esa demanda, así que uno de los puntos fuertes a trabajar es en reforzar esa oferta de turnos, tratar de lograr tener más cantidad de turnos, que no es fácil, no es fácil por falta de personal de salud, pero bueno, obviamente que el tener toda la demanda de IOMA y PAMI más carnet de condición 1, 2 y 3, más las obras sociales que también atendemos en el hospital, en la guardia pediátrica, que es la única de la ciudad, la única del partido, realmente lo hace complejo, por lo cual estamos evaluando distintas medidas a tomar a corto plazo».

En ese tramo de la conferencia de prensa, Hilario Galli ejemplificó, «desde el 2019 a esta parte, aumentamos un 690% las atenciones de PAMI y un 380% en IOMA. Estamos hablando de que se triplicó, cuatriplicó en IOMA y se fue por 7,5% en PAMI. Estamos atendiendo a muchísima gente».

Al hablar de sus funciones en salud, Hilario Galli dijo que se trata de «buscar alternativas a las cosas que ya se están haciendo» y reforzó, «nosotros estamos escuchando las demandas del sistema sanitario desde el primer día que entramos a la gestión, por eso que renovamos toda la parte de traumatología, por eso que estamos haciendo dos pabellones nuevos. Esas son respuestas a demandas históricas que venía teniendo el sistema sanitario».