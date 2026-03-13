Aprehendieron a un joven acusado de agredir y amenazar a otro hombre

Un joven de 22 años fue aprehendido en la noche del miércoles en Olavarría, acusado de agredir y amenazar de muerte a otro hombre con una madera con clavos.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en Sargento Cabral al 900, donde intervino personal del Comando de Patrullas Olavarría tras un llamado al 911.

De acuerdo con lo informado desde la policía, al arribar al lugar los efectivos encontraron al joven mientras agredía a otro hombre utilizando una madera con clavos, al tiempo que le profería amenazas de muerte.

Ante esta situación se procedió a su aprehensión en el lugar, siendo posteriormente trasladado y alojado en una dependencia policial.

La causa fue caratulada “lesiones y amenazas in fraganti” y quedó a cargo de la UFI Nº 7, que dispuso las actuaciones correspondientes.