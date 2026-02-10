Bajada El Gaucho: El CPR de Olavarría recuperó ganado robado

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Olavarría llevó adelante un operativo que permitió recuperar animales vacunos denunciados como robados.

El hecho se conoció tras el aviso dado por el propietario del campo de donde fueron robados los animales.

Según indicaron fuentes policiales, el hecho fue advertido el domingo, cuando el damnificado circulaba hacia su propiedad y observó en el interior de un campo lindero la presencia de dos vacas raza Hereford, categoría vaca parida, de aproximadamente 600 kilos cada una, que reconoció como de su propiedad por sus características.

Ante esta situación, dio aviso al CPR de Olavarría, cuyo personal se hizo presente en el lugar e inició las actuaciones correspondientes, con intervención de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Azul.

Rodeo y reconocimiento de los animales

Las mismas fuentes policiales señalaron que, con la anuencia del propietario del campo donde se encontraban los animales, se realizó un rodeo en el establecimiento rural ubicado en la bajada Del Gaucho.

En el procedimiento se constató la existencia de dos vacas Hereford con ternero al pie, con marca a fuego en carretilla y un peso estimado de 600 kilos, las cuales coincidían con los animales denunciados como faltantes en la causa.

Asimismo, durante el mismo operativo se detectaron otras dos vacas raza Aberdeen Angus, una colorada y otra negra, cuyas marcas coincidían con animales denunciados como sustraídos el 15 de diciembre de 2025 en un campo de la zona.

El denunciante estuvo presente durante el procedimiento y reconoció los animales como de su propiedad.