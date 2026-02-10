Maggie Cullen presenta “Décimas” en Olavarría

La joven cantante folclórica Maggie Cullen se presentará en Olavarría el miércoles 14 de mayo en el Club Mariano Moreno, en el marco de su gira nacional titulada “Décimas”.

En 2024 ganó el Premio Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista de Folklore. Además, participó del concurso de talentos La Voz Argentina y en 2023 grabó su disco debut, “Canciones del viento”.

Con solo 25 años, Maggie Cullen se ha consolidado como una de las voces destacadas de una nueva generación de artistas que aborda el repertorio de raíz con una mirada propia. Su recorrido musical incluye obras y autores fundamentales de la cultura argentina y latinoamericana, interpretados con un decir marcado por la profundidad y la sutileza.

Luego de obtener el Premio Gardel a Mejor Disco de Folklore por “Canciones del viento” y el reconocimiento a Mejor Canción de Folklore por su versión de “Canto versos”, de Jorge Fandermole, la cantora presenta su segundo trabajo discográfico, “Décimas”.

El álbum, producido por Popi Spatocco, profundiza su faceta como compositora e incluye la canción que da nombre al disco, “Décimas”, y “Ay, Carnaval”, primer single, entre otras obras.

Las entradas anticipadas para el show en Olavarría tienen los siguientes valores:

Platea A: $40.000

Platea B: $30.000