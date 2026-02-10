Posibles tormentas fuertes: Olavarría en alerta amarilla

Olavarría, y otras ciudades de la región, entran en alerta amarilla por posibles tormentas fuertes.

Después de días agobiantes y con temperaturas extremas las lluvias podrían convertirse en un alivio más que esperado.

Se indicó que en la noche de este martes 10, Olavarría y la región podrían se afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.